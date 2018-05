Após polêmica, Noah chama Monfils em 1ª convocação da França para a Davis

Depois de perder nas quartas de final do Aberto da Austrália para o canadense Milos Raonic, Monfils questionou a decisão marcar a série para a região ultramarina de Guadalupe por causa da logística envolvida. Será a primeira vez que a França mandará um confronto da Davis no departamento ultramarino.

Noah vai liderar a equipe na cidade de Baie-Mahault, entre 4 e 6 de março. O confronto será realizado em uma quadra de saibro no Velodrome Amedee Detraux, o maior estádio de Guadalupe, com capacidade para 8 mil espectadores.

Noah, o último francês a ganhar um Grand Slam, em 1983, quando foi campeão de Roland, declarou nesta quarta-feira que Monfils "está consciente de que ele cometeu um erro" ao realizar seus comentários. "Eu também acho que ele está muito motivado para jogar nesta primeira rodada", disse Noah.

Em Melbourne, Monfils expressou dúvidas sobre a longa viagem para Guadalupe com a temporada em pleno andamento, acrescentando que a maioria dos tenistas franceses não apoiava a decisão. Ele, porém, disse que estava pronto para jogar se Noah o escolhesse.

"Espero que ele entenda que não fez nada de bom para a equipe com seus comentários," disse Noah. "Mas a partir do momento em que estejamos juntos, regras serão definidas. Já falei com alguns (dos jogadores), mas meu trabalho vai começar

na próxima semana".

Noah também selecionou Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gilles Simon e Edouard Roger-Vasselin para a equipe da França. Ele disse que alguns deles vão chegar em Guadalupe já na próxima quarta-feira e terão mais de uma semana de preparação para o confronto. Esta a terceira vez que o tenista comanda a equipe francesa na Davis, tendo sido campeão em 1991 e 1996.