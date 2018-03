Após primeira vitória, Vasco pega Resende para embalar no Carioca

Nos dois primeiros jogos disputados, o Vasco foi batido pelo Fluminense por 3 a 0 e venceu o Bangu por 2 a 1. Com três pontos, o time iniciou a rodada na vice-liderança do Grupo C, enquanto o Resende era o vice-lanterna, com apenas um ponto.

Além da vitória, o Vasco teve uma semana agitada, com as apresentações do lateral-direito Gilberto e do volante Jean. Os dois jogadores já foram regularizados e estão à disposição do técnico Cristóvão Borges. Além da dupla, a diretoria anunciou as contratações de Bruno Paulista, mais um meio-campista, e de Kelvin, atacante.

Enquanto as novas opções chegam ao clube, Cristóvão tenta se virar com o que tem à disposição. O treinador esperava contar com o meia Wagner, mas o jogador ainda não foi inscrito e segue fora da equipe.

Após fazer cinco mudanças na equipe que perdeu para o Fluminense e rejuvenescer o grupo, o treinador deve repetir a formação do último jogo. A dúvida é se o goleiro Martín Silva, com dores no joelho, terá condições de entrar em campo. Caso não se recupere, Jordi segue na equipe.

Assim como fez com o Fluminense, quando adotou uma postura bem defensiva e perdeu por 1 a 0, o técnico Ademir Fonseca pretende repetir a formação, mas espera ter melhor êxito. Com dores no tornozelo, o zagueiro Leandrão é dúvida. Se não tiver apto a entrar em campo, o treinador optará por Rogério.