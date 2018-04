Após quatro meses, Milan terá Ronaldo em campo A 13ª rodada do Campeonato Italiano marca a volta da Série A duas semanas depois da morte do torcedor Gabriele Sandri, atingido por um policial durante uma briga de torcidas. E a maior atração da rodada é a volta de Ronaldo, recuperado de uma lesão muscular que o tirou dos gramados por 4 meses. "Estou pronto", declarou o atacante brasileiro. "É o técnico quem decide, mas estou com vontade de jogar." No meio da semana, em Málaga, Ronaldo e Zidane participaram de um jogo contra a pobreza. O treinador do Milan, Carlo Ancelotti, deu pistas de que poderia escalar Ronaldo hoje, contra o Cagliari. Até porque Kaká, astro do time, deve ser poupado - pois vem de duas partidas seguidas com a seleção brasileira. Também hoje, a Juventus recebe o Palermo, dos brasileiros Fábio Simplício e Amauri, que não vê a hora de marcar um gol na Juve. "Nunca consegui anotar contra a Juventus, espero conseguir hoje", disse Amauri. Ontem, a Internazionale se manteve na liderança isolada, com 28 pontos, ao bater a Atalanta por 2 a 1, com gols de Suazo e Julio Cruz; Floccari descontou. A vice-líder Roma (25) ganhou do Genoa por 1 a 0 com um gol de Panucci. Outros jogos, hoje: Reggina x Fiorentina, Empoli x Torino, Lazio x Parma, Livorno x Sampdoria, Napoli x Catania e Udinese x Siena.