Após queda em ribanceira, cavalo Restless vence sua primeira prova

O cavalo Restless conseguiu um feito raro no hipismo. Depois de sobreviver a um acidente de caminhão, que despencou em um ribanceira de 15 metros no fim do ano passado, ele foi campeão em sua primeira prova após o retorno. Restless e Cesinha Almeida venceram o Torneio de Verão.

+ Leia mais notícias do Esporte

Dos cinco cavalos, três faleceram e só ele voltou a competir. Após o acidente, que aconteceu no trajeto para a Bahia, na altura da cidade de Salinas, ele fugiu para a mata, foi resgatado pelo corpo de bombeiros e acabou num parque de exposições.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O animal não sofreu fraturas, apenas um corte profundo, de 7 cm acima da pata dianteira esquerda. Cesinha temia que o cavalo ficasse traumatizado, fato comum em acidentes assim, e não competisse mais. Aos 12 anos, Restless ainda não atingiu seu ápice e pode ser selecionado para Tóquio-20.