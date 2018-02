Após se aposentar, Catalina Ponor decide voltar a competir Um dos grandes nomes do esporte mundial, a ginasta romena Catalina Ponor, que havia anunciado sua aposentado no ano passado, sentiu saudades das competições e decidiu voltar aos treinamentos para participar da Olimpíada de 2008, em Pequim. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo treinador da romena, Matei Stanei. "Ponor já começou a realizar os primeiros treinos neste ano", contou Stanei. "Ela está se preparando com muito ânimo para Pequim. Como ficou muito tempo parada (a ginasta se retirou em maio, durante o Campeonato Europeu), talvez não consiga participar de todos os aparelhos." O treinador ainda garantiu que a atleta está em bom estado físico, com 55 kg. Catalina Ponor, atualmente com 19 anos, escreveu o seu nome na história da ginástica após conquistar três medalhas de ouro (no solo, trave e por equipe) nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004.