Após se garantir no Rio-2016, Japão vira sobre a Coreia do Sul e leva título O Japão venceu a Coreia do Sul por 3 a 2, de virada, neste sábado, e conquistou o Campeonato Asiático Sub-23 realizado em Doha, no Catar. Ao avançarem para a final da competição pré-olímpica, as duas equipes já haviam garantido vaga nos Jogos do Rio.