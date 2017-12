Após suspensões duras, Coe vê IAAF enviar 'mensagens fortes contra corrupção' Pouco depois de a Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) anunciar duras punições a três envolvidos no grande escândalo de doping que estourou no ano passado na modalidade, o presidente da entidade, Sebastian Coe, exaltou as suspensões vitalícias aplicadas ao senegalês Papa Massata Diack, filho do ex-presidente da IAAF, Lamine Diack, e a Valentin Balakhnichev, ex-presidente da Federação Russa de Atletismo, e Aleksey Melnikov, este ex-treinador da marcha atlética e corridas de longas distâncias da seleção do país.