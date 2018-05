Após susto em jogo do Atlético-MG, Hyuri deixa hospital e se recupera em casa

No lance, Hyuri teve a cabeça atingida e ficou estirado no campo, com dores. Na sequência de um atendimento médico preliminar, ele foi transportado para uma ambulância com um colar cervical, sendo encaminhado para um hospital. Os exames realizados por ele não determinaram nenhum problema na coluna cervical ou no crânio. Assim, ele pôde deixar o hospital.

"Estou me recuperando bem, não sinto mais dor de cabeça, apenas um incômodo no pescoço. Se tudo der certo, espero que amanhã já possa retornar aos treinamentos. Faço questão de agradecer o apoio da torcida, que gritou meu nome quando estava sendo levado para a ambulância. A corrente positiva deles foi muito importante para mim", afirmou, em comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do jogador.

Por precaução, Hyuri vai ficar fora do treinamento desta quinta-feira do Atlético e não tem presença garantida no próximo compromisso do time, o duelo deste sábado com o Guarani, em Divinópolis, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.