Após título mundial, Medina dá show mesmo com o vice no Havaí

Gabriel Medina sagrou-se campeão mundial de surfe e colocou o País no topo do esporte. A conquista do jovem surfista brasileiro foi assegurada antes mesmo da disputa das quartas de final da etapa da Pipeline, no Havaí. Mesmo campeão, Medina voltou para o mar, chegou até a final e acabou superado pelo australiano Julian Wilson.

Nas quartas de final, Gabriel Medina ainda conseguiu a "façanha" de sair da água para comemorar o título, dar entrevistas e autógrafos e voltar para o mar para os últimos 15 minutos de bateria. O compatriota Filipe Toledo não aproveitou a ausência do campeão, fez poucos pontos em uma onda e tomou a virada.

Medina foi para as semifinais e lá venceu o australiano Josh Kerr, indo para a grande final contra o também australiano Julian Wilson. Como primeiro surfista brasileiro em uma final do Pipe Masters, Gabriel Medina deu um show. O início da bateria decisiva foi um espetáculo à parte dos dois. Wilson conseguiu uma ótima onda para a direita e ganhou um 9,93.

Com a conquista, Medina se tornou o primeiro surfista da América Latina a ser campeão mundial. Antes, só atletas de língua inglesa haviam vencido o cobiçado troféu. "Agradeço a toda torcida. Mas meu pai foi o cara. No ano passado perdi muitas baterias, ele falou para não me preocupar e me passou confiança. Cada pequena coisa que ele fez, eu agradeço", comentou.

Só que na sequência, o brasileiro entrou em um tubo quase que interminável à direita, parecia que não sairia dele, mas saiu e comemorou muito a nota 10, única do dia, para fechar a temporada campeã com chave de ouro. No último minuto, o australiano fez uma onda com nota 9,7 e ficou com o título. Nada que atrapalhasse a festa de Gabriel Medina.