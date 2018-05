Após um ano, homenagem lembra vítimas da Maratona de Boston

SÃO PAULO - As marcas que permanecem até hoje nas vítimas de um dos atentados mais marcantes do esporte mundial, completam um ano. As duas explosões ocorridas no dia 15 de abril de 2013, na Maratona de Boston, deixaram mais de 264 feridos e três mortos, após deixarem duas caixas nas arquibancadas. Um ano após a tragédia, o projeto “Dear World” levou os sobreviventes à linha de chegada e realizou um ensaio fotográfico com mensagens de superação.

Próximo as arquibancadas onde estouraram as duas bombas, milhares de pessoas comemoravam a 117ª edição de umas das mais tradicionais corridas do mundo. Dois americanos, um de apenas oito anos, e uma estudante chinesa faleceram na hora. Nesta manhã, os sobreviventes do atentado retornaram para deixar mensagens de força para a população da cidade.

A família Corcoran não guarda boas lembranças do ano anterior. Mãe e filha foram vítimas do atentado e tiveram ferimentos graves. Enquanto a mãe, Celeste Corcoran, teve uma das pernas amputada, a filha, Sydney Corcoran carrega cicatrizes deixadas pelos estilhaços das bombas. “Vocês podem me deixar marcas, mas nunca me parar”, disse a filha em texto escrito no corpo, ao lado da mãe que deixou o recado “Eu ainda estou de pé”.

Entre as homenagens, três nomes estiveram presentes nas mensagens carregadas pelo público. Krystle Marie Campbell, 29 anos, a estudante chinesa Lu Lingzi, 23, e o Martin Richard, de apenas oito anos, foram as vítimas fatais do atentado.

A polícia local mudou a estrutura de segurança para garantir que tragédias como a do último ano não se repitam. Os atletas inscritos não poderão esconder o rosto, carregar mochilas e levar qualquer equipamento sobre os ombros. Malas, equipamentos esportivos, bandeiras e outros itens, comuns em corridas de rua estão proibidos. A próxima edição da Maratona de Boston ocorre no próximo dia 21, segunda-feira.