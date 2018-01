No vôlei de praia, Alison e Bruno Schmidt levam título na Polônia

Alison e Bruno Schmidt seguem sobrando na temporada 2015 do Circuito Mundial de vôlei de praia. Um dia após garantir a classificação olímpica, a dupla brasileira se sagrou campeã do Grand Slam de Olsztyn, na Polônia, neste domingo, sacramentando o quinto título seguido neste ano.

Os líderes do ranking mundial conquistaram o troféu ao vencer na final os norte-americanos Jacob Gibb e Casey Patterson por 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 21/15. Antes, na semifinal, superaram por 2 a 1, parciais de 19/21, 21/19 e 15/09, os canadenses Chaim Schalk e Ben Saxton, que levariam na sequência a medalha de bronze.

O novo título da dupla brasileira coroa a vaga olímpica conquistada no sábado. Alison e Bruno Schmidt anteciparam a classificação por causa dos pontos obtidos ao avançarem à semifinal na Polônia e também em razão da queda precoce de Evandro e Pedro Solberg, ainda nas oitavas de final.

As duas duplas disputavam a vaga na corrida olímpica, que acontece nos nove principais eventos do Circuito Mundial (cinco Grand Slams, três Major Series e Open do Rio). As duplas têm direito de descartar os dois piores resultados. Com as vitórias de sábado, Alison e Bruno acumularam pontos suficientes para não serem mais alcançados por Evandro e Pedro.

Ainda há uma vaga para o torneio masculino de vôlei de praia da Olimpíada, que será definida por meio de convocação da Confederação Brasileira de Vôlei em janeiro do próximo ano.