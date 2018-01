Após viagem cancelada, Natália Falavigna treina com homens Campeã mundial de tae-kwon-do, Natália Falavigna teve uma viagem para a Europa cancelada por falta de dinheiro e optou por treinar com homens para compensar o problema repentino. A brasileira disputaria torneios europeus como preparação para o Mundial da China, em maio, e para os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em julho. Segundo a atleta, a Confederação Brasileira de Tae-kwon-do alegou falta de verba e cancelou as viagens. "Isso me deixa frustrada, porém, tenho que me motivar por meio das dificuldades para mostrar que realmente eu tenho valor", disse Natália. Quarta colocada na Olimpíada de Atenas e campeã mundial em 2005, Natália disputou apenas duas lutas este ano. Ela optou, então, por treinar com homens em Londrina, onde mora, para incrementar sua preparação. "Eu peço para lutar de igual para igual. Não gosto que eles peguem leve, e eles me exigem muito. Tento compensar a diferença de força e velocidade com trabalho tático e inteligência", declarou a atleta paranaense. No Mundial do mês que vem, Natália prevê encontrar dificuldades contra adversárias que tiveram uma preparação melhor. "Pretendo chegar bem no Mundial. Se eu não estiver 100%, vou ter que usar tática, técnica, usar teatro", afirmou. "Sei do meu trabalho, da minha capacidade. Senti o prazer de ganhar em 2005 e quero sentir esse gostinho de novo." No Pan, Natália cita as atletas da Venezuela e México como principais rivais na luta pela medalha de ouro.