Após virar a partida, Argentina toma empate Depois de sofrer um gol aos 12 minutos da primeira etapa, a seleção argentina Sub-20 parecia que iria repetir as derrotas para o Chile (1 a 0) e Paraguai (2 a 1) e se despedir da competição em casa, no Estádio Mundialista, em Mendoza. Mas não repetiu, até virou o jogo. Só que o empate em 2 a 2 com a Bolívia, na noite de ontem, manteve os hermanos em maus lençóis no grupo A da competição. A Argentina agora precisa vencer a equipe da Colômbia, na quinta-feira, e torcer por tropeços deste adversário, bem como do Paraguai, para confirmar a classificação para a fase seguinte.