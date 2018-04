Após vitória, Belfort desafia Jon Jones, mas não descarta enfrentar Spider

SÃO PAULO - Menos de sete minutos. Esse foi o tempo que Vitor Belfort precisou para nocautear o britânico Michael Bisping na madrugada deste domingo, no UFC São Paulo. De forma inacreditável, o brasileiro levantou as mais de 9 mil pessoas que lotaram o ginásio do Ibirapuera para assistir às onze lutas desta que foi a segunda edição do evento na capital paulista - a primeira ocorreu em 1998 e contou com uma vitória histórica de Belfort sobre Wanderlei Silva.

Debaixo de aplausos e gritos de “Olê, olê, olê, olê... Vitor, Vitor”, o ex-campeão dos médios voltou a vencer na categoria, frustrando as expectativas de Bisping de lutar pelo cinturão contra Anderson Silva, que foi ao evento para acompanhar as lutas do card principal.

Mesmo com as afirmações de Dana White, presidente do UFC, de que um possível duelo entre Belforf e Spider estaria descartado, as expectativas de vê-los disputando o título só aumentaram depois do resultado deste domingo. Antes de sair do octógono, porém, o carioca de 35 anos surpreendeu ao revelar que gostaria de uma revanche contra o norte-americano Jon Jones, dono do cinturão dos meio-pesados. “É uma luta que eu e meu treinador queremos, e acho que vocês merecem uma revanche”, disse Belfort, durante a coletiva de imprensa realizada após o evento.

No entanto, o ex-campeão dos médios reconheceu que enfrentar Spider no futuro poderá ser inevitável. “É óbvio que vai acontecer essa luta mais para frente. Mas eu estou num momento muito bom e, agora, o meu desejo é enfrentar o Jon Jones. Mas é a minha equipe e o UFC que vão decidir”, afirmou Vitor, que admitiu querer a revanche mesmo se o cinturão não estiver em jogo.

DERROTA COM SABOR DE VITÓRIA

A estreia do paulistano Daniel Sarafian no UFC não foi como ele esperava. Depois de três assaltos muito equilibrados, quem ficou com a vitória por decisão dividida foi o norte-americano C.B. Dollaway. Indignada, a torcida paulistana fez coro para vaiar o resultado, impedindo o campeão de falar na entrevista realizada após a luta, ainda em cima do octógono.

Sarafian, por outro lado, saiu muito aplaudido pelo público. Protagonista da segunda luta principal da noite, o ex-finalista do TUF Brasil admitiu que a ansiedade atrapalhou sua tática em alguns momentos, mas que confia no seu potencial. “Esperei onze meses por essa luta, estava muito ansioso. Mas me conheço como atleta, sei das minhas capacidades. Eu dei o meu melhor, mas sei que posso fazer muito mais. Terei a frieza necessária da próxima vez”, afirmou.

Já C.B Dollaway não se intimidou com as vaias, garantiu que nos Estados Unidos a torcida é igual e elogiou o adversário brasileiro. A dupla, que também pertence à categoria dos médios, ainda ganhou o prêmio de melhor luta da noite.