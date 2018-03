Após vitória com os reservas, Abel exalta Fluminense 'confiante' O Fluminense fechou a primeira fase da Taça Guanabara com uma campanha perfeita. Foram cinco vitórias em cinco partidas, com 14 gols marcados e nenhum sofrido. O último capítulo desta trajetória foi o triunfo por 3 a 0 sobre o Volta Redonda, sábado, em Moça Bonita, mesmo com o time reserva. Para o técnico Abel Braga, o resultado comprovou a confiança dos jogadores neste momento.