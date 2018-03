Após vitória no CAS, Rebeca Gusmão sonha com Pequim

A vitória na Corte Arbitral do Esporte (CAS) trouxe novas esperanças para Rebeca Gusmão, de 24 anos. A nadadora, que está suspensa preventivamente desde novembro por suspeita de doping, afirmou que a decisão divulgada na sexta-feira passada reforça suas expectativas de participar das Olimpíadas de Pequim. Semana passada, a CAS recusou um recurso interposto pela Federação Internacional de Natação (Fina) em uma investigação sobre o uso de testosterona pela nadadora, em 2006. Nesta segunda-feira, Rebeca deu uma entrevista sobre a decisão. Com maquiagem leve, par de brincos de argola dourada no pescoço e uma camisa branca com laço na manga, a nadadora chorou ao falar do apoio que tem recebido dos fãs, depois da suspeita de uso de doping. "Todos dizem sentir orgulho, não vergonha." Mantendo o ritmo de treinos, sem boa parte dos patrocínios, Rebeca afirmou que teve de vender um carro para ajudar a custear as despesas de sua defesa. "Mas não vou deixar ninguém tirar esse sonho de mim", disse, às lágrimas, ao responder sobre a possibilidade de participar das Olimpíadas. "Quando caio na piscina só penso em Pequim", completou. Ela afirmou que a melhor resposta para as acusações feitas contra ela seria uma medalha, que ela poderia trazer para o Brasil. OUTRO JULGAMENTO Apesar da batalha ganha semana passada, há ainda outras etapas que a nadadora terá de vencer. A Fina poderá abrir um novo painel sobre a suspeita de 2006. Isso porque a decisão da CAS não levou em conta o mérito do caso, apenas uma falha no procedimento da Fina. Além disso, corre ainda outro processo - aberto para verificar um exame feito em 13 de julho de 2007, véspera do Pan. O resultado, de acordo com o advogado de Rebeca, Breno Tannuri, é esperado para os próximos 15 dias. Confiante no sucesso dos processos e na sua participação nas Olimpíadas, Rebeca afirmou que nadaria apenas da prova de 50 metros - desistiria, portanto, das provas de 100 metros e revezamento. "Apesar dos comentários, vou dar oportunidade para outros atletas, mesmo para aqueles que falaram e me julgaram sem me conhecer." Rebeca rebateu os comentários de que seu corpo seria resultado do uso de anabolizantes. "As pessoas não conhecem meu treinamento", disse. "Não poderia ter o mesmo corpo que há 12 anos", completou. Ela fez um paralelo sobre a mudança de seu corpo com a de outro nadador, o americano Michael Phelps . "Ele ganhou a mesma quantidade de massa", disse. "Não é à toa que sou a melhor nadadora do Brasil." Há ainda outra acusação sobre doping, baseada em um exame de DNA. O advogado de Rebeca, no entanto, disse desconsiderar esse processo. "Não fomos notificados, não apresentamos defesa. Esse é um dos casos mais absurdos que já vi na história do direito desportivo", completou Tannuri.