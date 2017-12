Após vitória, vôlei feminino pega Polônia Depois da derrota para a China na estréia da Copa do Mundo do Japão, a Seleção Brasileira de Vôlei bateu neste domingo a Turquia de virada por 3 sets a 1, com parciais de 27/29, 25/19, 25/23 e 25/10, em Kagoshima. Na madrugada desta segunda-feira, a equipe do técnico José Roberto Guimarães enfrenta a Polônia. Na terça-feira, às 4h de Brasília, as adversárias serão as dominicanas, que levaram o ouro nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos. Essa partida será transmitida pela SporTV. A oposto Bia, estreante na Seleção, ficou satisfeita com o desempenho do grupo. "Treinamos muito e não podemos repetir o que aconteceu, infelizmente, no jogo com a China. Precisamos nos apresentar sempre como no terceiro e quarto sets deste domingo. Temos de matar logo o jogo." A atacante Paula Pequeno concordou: "Se o nosso saque tivesse sido mais agressivo desde o início do jogo, acho que não teríamos tido problemas no primeiro set. Com o decorrer da partida, o saque foi melhorando. A vitória deu confiança ao nosso grupo." Outros resultados: Estados Unidos 3, Argentina 0; Itália 3, Coréia do Sul 0; Japão 3, Egito 0; República Dominicana 3, Polônia 1; China 3, Cuba 0.