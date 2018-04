Após vitórias em casa, lutadores brasileiros sobem no ranking do UFC

SÃO PAULO - As vitórias obtidas na noite de sábado em Jaraguá do Sul (SC) ajudaram os brasileiros Ronaldo "Jacaré" Souza e John Lineker a subir no ranking do UFC. Ambos aparecem no Top 10 de suas categorias no novo ranking, divulgado nesta segunda-feira, 20. A finalização sobre o americano Chris Camozzi fez "Jacaré" subir para o 6.º lugar dos pesos médios, já em sua primeira luta na organização. Lineker venceu o russo Azamat Gashimov e alcançou a 7.ª posição entre os moscas.

Já Vitor Belfort, que venceu Luke Rockhold com um nocaute espetacular, se manteve na 2.ª posição dos médios. Isso porque o 1.º colocado, Chris Weidman, é o atual desafiante do campeão Anderson Silva, que se manteve na liderança do peso por peso.

Uma mudança estranha no ranking foi a queda de Roy Ne lson. Mesmo vindo de três vitórias seguidas, o "Gordinho" caiu uma posição e agora se encontra em 6.º no ranking dos pesados.

Nos confrontos entre brasileiros e lutadores de outros países em Jaraguá do Sul, apenas Hacram Dias não venceu. Ele foi derrotado pelo americano Nik Lentz, por pontos, em decisão unânime dos juízes.