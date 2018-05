Ex-ginasta opera após se lesionar em programa de TV

A britânica Beth Tweddle, dona de uma medalha de bronze olímpica na ginástica artística, está se recuperando em um hospital austríaco depois de passar por uma cirurgia após sofrer uma queda quando treinava para um reality show de esportes de inverno e fraturar duas vértebras.

A dona de três títulos mundiais colidiu com uma barreira no último sábado, enquanto se preparava para participar do "The Jump", um programa do canal britânico Channel 4, onde celebridades e estrelas do esporte tentam realizar proezas acrobáticas em esportes de inverno.

Os pais de Tweddle, Ann e Jerry Tweddle, escreveram no site de sua filha que os cirurgiões "pegaram um pedaço de osso de seu quadril e o usaram as duas vértebras que foram fraturadas, além de fixá-las juntas".

Tweddle é a terceira participante a se lesionar durante a edição deste ano do programa. A britânica, de 30 anos, faturou a medalha de bronze nas barras assimétricas nos Jogos de Londres, em 2012. No mesmo aparelho, ela foi campeã mundial em 2006 e 2010. A britânica também foi campeã mundial no solo em 2009 e se aposentou da ginástica em 2013.