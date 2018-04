Aposta no pentacampeão Rivaldo

Depois de uma fraca campanha no Paulista (12.º lugar) e de bater na trave na luta pelo acesso à Série A (5.ª colocação), o São Caetano apostou em duas contratações que são incógnitas dentro de campo, mas pelo menos fizeram o clube que já foi vice-campeão da Libertadores e do Brasileiro recuperar espaço na mídia: Rivaldo e Jobson.

O pentacampeão de 40 anos reluta em penduras as chuteiras e, após uma temporada em Angola, acertou com o time do ABC até dezembro. "É um reforço de peso, que dará um toque refinado ao nosso meio de campo. Sua qualidade técnica é fantástica e ajudará bastante ao grupo com sua experiência e liderança", aposta o presidente Nairo Ferreira de Souza.

Rivaldo promete calar os críticos. "Agradeço a Deus que com 40 anos tenho a oportunidade de continuar jogando. Tive proposta de vários clubes e fico feliz com isso. Para os críticos gostaria de dizer que isso é consequência da minha dedicação. E com certeza estarei me dedicando ao máximo para fazer o melhor dentro de campo, como fiz até hoje. Espero ser exemplo para muitos", avisou o meia pelo Twitter.

Nova chance. Jobson quer provar que ainda pode ser aquele jogador dos tempos de Botafogo, quando acabou pego no exame antidoping. Após passagens por tantos clubes, o atacante de 24 anos tem a chance de pela primeira vez disputar o Paulista e conseguir recolocar sua carreira nos trilhos.

O jogador chega emprestado do Botafogo e pronto para fazer dupla de ataque com Vandinho. "Quero fazer gols e ajudar o São Caetano nesta temporada", afirmou Jobson, em mais uma promessa de que não vai mais sair da linha.

A diretoria também manteve boa parte da base do time do ano passado. Da equipe que jogou a Série B, o técnico Aílton Silva perdeu o volante Augusto Recife, o meia Marcelo Costa e o atacante Somália dentre os titulares e mais o lateral Fabinho. Mas a diretoria não ficou parada e reforçou o elenco.

Além de Rivaldo e Jobson, acertou a contratação do lateral-direito Fernandinho, ex-Paraná; e dos volantes Zé Vitor, ex-São Paulo, Leandro Carvalho, ex-Joinville, e Pirão, ex-Ponte Preta. "Confio muito neste grupo e estou bastante satisfeito com o nosso trabalho na pré-temporada", disse Aílton Silva.

A ideia é usar o Paulista como uma preparação para a Série B nacional, mas é consenso entre os dirigentes e comissão técnica do Azulão que a equipe tem a obrigação de apagar a má imagem deixada na edição passada do Estadual, quando lutou para não ser rebaixado.