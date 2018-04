Apresentadas as mascotes dos Jogos de Inverno de 2010

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 apresentou nesta quarta-feira as três mascotes da competição, que terá como sede a cidade canadense de Vancouver: Sumi, Quatchi e Miga. Segundo a organização, cada uma das três mascotes tem tamanho e personalidade diferentes, e foram inspiradas em criaturas mitológicas aborígines, sempre representando o Canadá. Sumi, mascote dos Jogos Paraolímpicos de Inverno, é um pequeno urso, enquanto Miga é um urso polar; já Quatchi representa o sasquatch - nome pelo qual é conhecido o Abominável Homem das Neves entre os canadenses. "Miga, Quatchi e Sumi são os embaixadores do Canadá e permitirão que o país seja apresentado a todo o mundo. Tivemos muito cuidado ao criá-los, pois personificam a essência dos Jogos de Inverno de 2010", explicou John Furlong, diretor-executivo do Comitê Organizador do evento, de 12 a 28 de março de 2010.