Apresentado, Carlos enaltece o Inter: 'É o maior clube do Brasil' Mais novo reforço do Internacional para a temporada, o atacante Carlos chegou ao clube tecendo elogios, apesar da situação frágil do time nos últimos meses. Apresentado oficialmente nesta quinta-feira, o ex-jogador do Atlético Mineiro disse que o Inter é "o maior clube do Brasil", apesar do rebaixamento no último Campeonato Brasileiro.