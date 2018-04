Aproveite enquanto é tempo

O panorama que se forma não é animador para os que desejam a permanência do ídolo que resta nesta terra - ou pelo menos o jovem que mexeu como poucos com o público nos últimos anos. O Santos está prestes a capitular para não ficar de mãos abanando, e sem receber um tostão furado, se ele se transferir após o Mundial de 2014. Além disso, os gringos acenam com montões de euros e não se conformarão como nova recusa de sul-americanos eternamente colonizados.

Se é para resignar-se, se o negócio for inadiável, sugiro para quem curte futebol em geral, e para os santistas em particular, acompanhar de perto cada próximo passo do moço pelos gramados locais. Porque, em seguida, só será possível admirá-lo em esporádicas - e bota esporádicas nisso - aparições da seleção em sua terra natal. E, claro, brilhará na telinha da tevê, nos finais de semana. Daí, quem sabe, vire febre nacional? Pois damos valor para os que saem - os que ficam soam como enjeitados.

Não sei se Neymar pegará mala e cuia para cantar em freguesias distantes, assim como não tenho certeza de que a namorada, os pais, o filho, os colegas, as baladas com os amigos e os compromissos comerciais terão influência em eventual reviravolta. Isso é da conta dele, dos clubes e da turma que fatura os tubos com esse tipo de transferência.

Por aqui torço para que Neymar jogue como nunca, arrebente nas finais do Paulista, roube a cena. Não o faço por simpatias clubísticas - tais reações as repasso para os torcedores. Mas por amor ao joguinho de bola, por deferência a quem sabe tratá-la com carinho e malícia. E Neymar tem artimanhas variadas para conquistá-la e mantê-la. É um prazer assistir às partidas de que participa quando está com a macaca.

Neste domingo, pra variar, o Santos precisará da inspiração do número 11, há quatro temporadas líder e referência da turma. O tetracampeonato, ao alcance de dois passos, depende em grande parte da inspiração, das arrancadas, dos dribles de Neymar. Talento lhe sobra e que compensa, em diversos momentos, oscilações do restante.

O Santos vive contradição: a versão 2013 não encanta, tecnicamente fica aquém das de 2010 e 2011, por exemplo, e ainda assim sustenta invencibilidade de 16 jogos, somados os do Estadual e os da Copa do Brasil. Ok, não topou ainda com desafios instigantes como os rivais que estão na Libertadores. A provação maior virá nos duelos finais com o Corinthians e, na sequência, com o Campeonato Brasileiro. Esperava-se mais de jogadores como Montillo (que dá lugar para Marcos Assunção), André, Arouca, Cícero. Daí as cobranças e alguma desconfiança, mesmo com retrospecto e números encorajadores.

O Corinthians experimenta processo semelhante, apesar de acumular mais derrotas nos primeiros meses do ano. A trupe de Tite tem sido econômica em regalar plateias com exibições memoráveis, há titulares com desempenho apenas regular. Enfim, o campeão da América transmite menos empolgação, e se supera com o entrosamento impecável.

O treinador percebeu que algo não engrena e prometeu mudanças para hoje, no Pacaembu, a principal a distribuição de Romarinho pela direita, Danilo no meio e Emerson pela esquerda, no apoio a Guerrero. Outra vez, Pato funciona como ás na manga. O sistema defensivo permanece inalterado, sem preocupação com acompanhamento individual sobre Neymar. Será mesmo?

Como escrevi na segunda, espero que a decisão alvinegra seja colorida.