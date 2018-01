Árbitra que teve pé atingido por dardo recebe alta A árbitra Lia Mara Lourenço, atingida no pé por um dardo no final de semana passado no encerramento do Troféu Brasil de atletismo, recebeu alta e deixou o hospital nesta sexta-feira. Ela já está em casa onde descansa e não tem prazo para voltar às competições. "A Lia já quer trabalhar novamente já no mês que vem, no Brasil Caixa Sub 23 (nos dias 21 e 22 de outubro, em São Paulo)", disse o secretário-geral da CBAt, Martinho Santos, sem confirmar que isso acontecerá. Lia saiu do hospital depois que os médicos confirmaram que não era necessário fazer uma nova cirurgia no local, já que o dardo que a atingiu perfurou o pé direito.