Árbitro coloca agressão de Falcão na súmula O árbitro Gean Coelho Telles, que mostrou cartão vermelho para o craque Falcão, do Santos, e que levou um leve chute do jogador na sequência, relatou a agressão na súmula da partida e estuda acioná-lo na Justiça Comum. Telles disse que foi ofendido após o jogo em que o Santos foi derrotado (4 a 3) pelo Carlos Barbosa, o primeiro da decisão da Liga Futsal, terça-feira. Ontem, mais calmo, Falcão admitiu o erro. "Estava tão nervoso que perdi a cabeça. Nem me lembro o que eu fiz. Estou errado, mas eles apitaram com má intenção. Quando vi que esses dois juízes seriam escalados, sabia que seríamos prejudicados."