Árbitros adicionais terão de ser efetivos

O presidente da Comissão Estadual de Arbitragem, coronel Marcos Marinho, tem como objetivo deixar o protagonismo do Paulistão para os jogadores. Se depender de sua vontade, os árbitros vão passar despercebidos em campo.

Para não repetir os erros de edições anteriores, Marinho decidiu dar mais voz ativa aos árbitros adicionais, aqueles que ficam na linha de fundo no lado oposto ao do auxiliar.

"Nós detectamos que alguns árbitros adicionais estavam em uma posição confortável, não ficavam atentos aos lances. Agora eles estão sendo orientados. Até onde eles precisam correr na linha de fundo, como ele vai girar o corpo para ver uma jogada, se afastar para ver melhor o lance...", explicou Marinho.

A preparação foi realizada no CT do Audax, na semana que antecedeu o começo do Estadual. Os 25 trios selecionados pela Comissão de Arbitragem da FPF e mais 10 árbitros que foram escolhidos para serem os suplentes em caso de algum erro que seja necessário o afastamento do titular treinaram simulações de jogo.

"Não é só colocar o cara lá atrás. Existe uma série de ações, de treinos que nós realizamos. Trabalhamos escanteios, jogadas pelo lado direito, pelo lado esquerdo..."

A principal preocupação de Marinho é que exista um entrosamento perfeito entre o trio e os dois adicionais. "Trabalhamos uma formação de triângulo para que árbitro, auxiliar e adicional possam cobrir todo o lance", afirmou. "Tudo precisa ser treinado, sincronizado, o trabalho de equipe precisa ser bem executado."

A decisão de tornar o adicional mais efetivo foi tomada com base em relatórios do Paulista do ano passado e também pela repercussão negativa da partida entre Palmeiras e Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileiro de 2012.

À época, Barcos anotou um gol com a mão e, só depois de muita confusão, o lance foi invalidado. O Palmeiras entrou com um pedido de anulação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, alegando que foi o quatro árbitro que avisou ao árbitro Francisco Carlos Nascimento. O STJD ratificou o resultado de 2 a 1 para os gaúchos.

"Estamos corrigindo o foco de atuação dos adicionais. Não queremos mais que eles apenas olhem o árbitro, fiquem esperando uma decisão. Nós queremos que eles atuem."

Padrão de comunicação. Neste período de treinos, os árbitros receberam instruções sobre o procedimento ao rádio. A comunicação com o árbitro e os auxiliares não pode falhar.

"Não quero que demore mais de 20 segundos para termos uma decisão do lance", avisou. E eles estão proibidos de colocar a mão na boca para que sua fala não seja captada pelas imagens da TV. "Não tem nada o que esconder de ninguém."

A postura corporal também foi aprimorada. "Os adicionais têm de dar certeza em uma jogada de pênalti ou de uma simulação e informar ao árbitro. Não ver apenas se a bola entrou ou não. A função será auxiliar o árbitro em jogadas que ele realmente não tenha condições de visualizar por causa do posicionamento", explicou Marinho.

"Estamos fazendo isso para os adicionais melhorarem. Nós precisamos que eles sejam mais efetivos", finalizou.