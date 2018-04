Arcebispo do Rio confia em clima de paz durante a Olimpíada do Rio O cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, d. Orani João Tempesta, está otimista em relação ao clima de segurança e paz esperado para o período da Olimpíada. Nesta terça-feira, na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil (CNBB), em Aparecida, ele afirmou confiar que o governo irá adotar as medidas necessárias para garantir a tranquilidade da população e dos participantes das competições.