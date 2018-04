Arena Palestra é opção ao Itaquerão

As polêmicas obras da Arena Palestra continuam a todo vapor. E, por mais que o ex-presidente Mustafá Contursi fale e ameace, elas não serão interrompidas. O cronograma que prevê a entrega em abril de 2013 está mantido e o estádio pode receber bem mais do que jogos do Palmeiras. O governo deSão Paulo trabalha com a hipótese de utilizá-lo para a disputa da Copa das Confederações, também daqui a dois anos.

Essa possibilidade ganhou corpo quarta-feira, quando o presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone, se encontrou com o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e ofereceu-lhe a arena. Antes mesmo de o palmeirense entrar no assunto, porém, foi perguntado por Alckmin sobre o estádio.

Precavido e preocupado com o andamento do futuro estádio do Corinthians em Itaquera, na zona leste, o governador do Estado quis saber como andam as obras da arena alviverde.

O Itaquerão continua sendo a primeira opção para São Paulo receber a Copa do Mundo de 2014. Mas é grande a dúvida sobre se estará pronto para a Copa das Confederações, em 2013. As obras no estádio ainda nem começaram e o projeto apresenta dezenas de desconformidades em relação ao que a Fifa exige.

Na manhã de ontem, o Estado acompanhou as obras no estádio do Palmeiras. Cerca de 140 pessoas trabalham nele diariamente, para evitar atrasos. O alvará para o início dos trabalhos só foi obtido em outubro passado, e desde então, a cena que mais se vê no local são homens e máquinas trabalhando. No meio deles, associados disputam partidas de tênis nas três quadras - que ganharam novo lugar -, "pegam um bronzeado"" nas piscinas, que seguirão intactas, e fazem musculação numa sala que até o fim do ano já não mais existirá.

Dezembro é o mês em que a WTorre - empresa responsável pela construção e "dona" do estádio pelos próximos 30 anos - programou para entregar os dois primeiros prédios, o administrativo e o poliesportivo. "O prazo final para a entrega do estádio mesmo é em abril de 2013", garante Carlos Polachini, engenheiro que cuida das obras. "Por enquanto estamos colocando os blocos de fundação (nos dois prédios) e depois ergueremos as estruturas, que são fabricadas no Rio Grande do Sul."

Confusão. Em reunião do Conselho de Orientação Fiscal, segunda-feira, palmeirenses chegaram a colocar em votação a paralisação da Arena. Alguns conselheiros, liderados por Mustafá Contursi, pedem o cancelamento do contrato da WTorre.

Arnaldo Tirone já se encontrou com o advogado do clube para analisar todos os documentos. "Ele (o advogado) ficou de me mandar o relatório final e vamos ver se todos as etapas e objetivos estão sendo cumpridos", falou o presidente. "Se tiver algo pendente, vamos cobrar. Mas, no momento, é tudo especulação essa história de parar as obras", disse Tirone.

