Arena Pantanal receberá Santos x Atlético-MG no dia 18

CUIABÁ - A Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo (Secopa) no Mato Grosso anunciou nesta quarta-feira que a Arena Pantanal será o palco da partida entre Santos e Atlético Mineiro, no dia 18 de maio, às 18h30, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, pouco antes da Fifa assumir o controle dos estádios que sediarão partidas da Copa do Mundo.

Após participar do primeiro jogo oficial da Arena Pantanal - o empate por 0 a 0 com o Mixto, pela primeira fase da Copa do Brasil, no início de abril -, o Santos iniciou negociações para mandar uma partida em Cuiabá. E este duelo será com o Atlético-MG, com a expectativa de ter toda a capacidade do estádio, 41 mil lugares, liberada.

A Secopa garante que 98% das obras da arena já foram concluídas, restando a instalação de 3 mil cadeiras nas arquibancadas superiores. Nesta quarta-feira, a secretaria garantiu, após a visita do secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, que as obras da Arena Pantanal estarão concluídas até 5 de maio.

No próximo sábado, o estádio sediará a sua segunda partida oficial, entre Luverdense e Vasco, válida pela Série B. Na semana que vem, em 1.º de maio, a Arena Pantanal será palco de mais um evento-teste, o jogo entre Cuiabá e Internacional, válido pela segunda fase da Copa do Brasil.

O estádio será palco de quatro partidas na Copa do Mundo, todas elas válidas pela fase de grupos. São elas: Chile x Austrália, Rússia x Coreia do Sul, Nigéria x Bósnia e Japão x Colômbia.