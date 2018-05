Argel culpa desatenção por derrota de virada do Inter O técnico Argel Fucks culpou a desatenção dos jogadores do Internacional pela primeira derrota do time no Campeonato Gaúcho. Depois de abrir 1 a 0 no primeiro tempo, a equipe permitiu a virada do Veranópolis para 2 a 1, com gols sofridos após falhas da defesa, no Beira-Rio, na noite de quarta-feira, pela sexta rodada do torneio estadual.