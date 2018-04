Argentina atropela China no basquete A seleção masculina de basquete da Argentina venceu tranqüilamente, nesta quinta-feira, a China por 82 a 57 (41-21) e praticamente assegurou sua participação nas quartas-de-final do torneio. Os sul-americanos estão na segunda colocação do Grupo A, com duas vitórias e uma derrota. O cestinha da partida foi Andrés Nocioni, com 17 pontos. Pela China, o astro da NBA Yao Ming fez 15 pontos. No sábado, 21, a Argentina enfrenta a modesta Nova Zelândia e deve sacramentar a classificação. Por sua vez, a China encara a Itália, que disputa diretamente com as orientais uma vaga na próxima fase.