Argentina bate Austrália e está na final da Copa Davis A Argentina garantiu uma vaga na final da Copa Davis neste sábado após vencer o jogo de duplas sobre a Austrália, em Buenos Aires. David Nalbandian e Agustin Calleri derrotaram Paul Hanley e Wayne Arthurs por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/4 e 7/5, resultado que eliminou os australianos da competição. De manhã, José Acasuso bateu Lleyton Hewitt por 3 sets a 2, parciais de 1/6, 6/4, 4/6, 6/2 e 6/1. A partida começou na sexta-feira, mas como se estendeu muito, precisou ser adiada para este sábado. Aliás, na sexta-feira, a Argentina abriu 1 a 0 no confronto com a vitória de Nalbandian sobre Mark Philippoussis por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/3 e 6/4. A Argentina agora espera o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Rússia. Por enquanto, os russos vencem o encontro por 2 x 1.