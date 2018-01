Argentina bate Brasil e é bi mundial no futebol para cegos A Argentina conquistou o bicampeonato mundial de Futebol de 5, para jogadores cegos, ao vencer o Brasil por 1 a 0 na decisão, disputada na noite desta quinta-feira, m Buenos Aires. Silvio Velo, considerado um dos melhores jogadores do mundo na modalidade, marcou o gol da vitória a oito minutos do fim da partida. Com a vitória, a Argentina vingou a derrota sofrida na decisão da Paraolimpíada de Atenas, quando o Brasil venceu nos pênaltis. Em 2002, no Rio, os argentinos venceram a Espanha na decisão e o Brasil acabou em terceiro lugar - o País tem os títulos dos dois primeiros Mundiais, disputadas em 1998, em Paulínia (SP), e em 2000, em Jerez e la Frontera, na Espanha. Cerca de 2 mil pessoas acompanharam a decisão, que teve como preliminar a vitória do Paraguai sobre a Espanha por 2 a 1, que garantiu aos paraguaios a medalha de bronze. Com o título, a Argentina garantiu uma vaga na modalidade para a disputa dos Jogos Paraolímpicos de Pequim, em 2008. O Futebol de 5, nome oficial da modalidade, é disputado apenas por jogadores com deficiência visual, que usam uma venda nos olhos para igualar os diferentes graus de deficiência. A bola tem as mesmas característicaas do futsal, mas com um guizo dentro, para guiar os jogadores. E apenas o goleiro pode enxergar.