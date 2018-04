Argentina bate Grécia no vôlei masculino A seleção masculina de vôlei da Argentina venceu, nesta quinta-feira, a Grécia, por 3 sets a 1, parciais de 16/25, 25/21, 25/22 e 25/22. O jogo foi válido pelo Grupo A da competição. Com o resultado, a Argentina aparece como líder invicta da chave, com três vitórias. A Grécia sofreu sua primeira derrota.