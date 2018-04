Argentina? Brasil? O Paraguai é que lidera

O Brasil tem quase sete meses para se preparar para o próximo jogo das Eliminatórias. E é bom treinar bastante, porque o adversário promete ser mais complicado que os últimos quatro (Uruguai, Peru, Equador e Colômbia). O desafio será contra o empolgado Paraguai (15 de junho), que assumiu a liderança do torneio ao vencer o Chile por 3 a 0, na noite de quarta-feira, em Santiago. Os paraguaios estão entusiasmados. Deixaram a poderosa - e favorita - Argentina para trás (10 pontos a 9). São três vitórias e um empate. E o melhor ataque das Eliminatórias para a Copa de 2010, com nove gols marcados e apenas um sofrido). O técnico do Paraguai, o argentino Gerardo Marino, tenta conter os ânimos dos torcedores e, principalmente, dos jogadores. "O que fizemos foi um bom trabalho nas quatro primeiras rodadas, mas o caminho é longo", avisou. "Não há motivos para festejar ainda. Por enquanto encontramos solidez e resultados." A boa campanha na competição, no entanto, faz os paraguaios sonharem alto. Ao contrário do que ocorreu nos últimos anos, quando a seleção ficou marcada pelo forte sistema defensivo, o que se vê agora é uma equipe bem equilibrada. A mídia local enaltece o time comandado por Marino. E chega até a exagerar ao dizer que se trata de uma ?equipe dos sonhos.? Os adjetivos quase não cabem nas páginas dos jornais. "Contundente, sensacional, maravilhoso. São alguns dos termos que se ajustam ao momento em que vive a seleção", escreveu o diário Última Hora. O Paraguai, apesar do ataque mais positivo, não tem nenhum atleta entre os artilheiros - o argentino Riquelme, com 4 gols, lidera a lista. Mas o que não falta no time são jogadores com fama (ou futuro) de craque. Pelo menos na opinião dos paraguaios. O ataque é formado por Cabañas e Valdez, atletas sempre exaltados pela imprensa. E, na zaga, Cáceres e Paulo da Silva não fazem os torcedores terem muitas saudades de Rivarola e Gamarra. Tanto que Marino elogiou principalmente os defensores após a vitória sobre o Chile. "O trabalho foi muito sólido, quase perfeito", disse. A boa fase da seleção fez com que vários políticos aproveitassem a oportunidade para aparecer. Ontem, a Câmara dos Senadores saudou o elenco paraguaio. "É a hora em que (o time) merece uma homenagem nossa por seu excelente rendimento", falou o senador Juan Carlos Galaverna, do Partido Colorado. Em junho de 2008, o Brasil tentará derrubar o Paraguai da liderança das Eliminatórias. Até lá, a seleção que tem um argentino no comando festejará situação da qual não está lá muito acostumada. Coberta de elogios. "A equipe convenceu pelo equilíbrio em todas as linhas, pela velocidade, garra e pelo bom trato com a bola - qualidades que fazem a seleção ser temida em casa e respeitada fora", publicou o La Nación.