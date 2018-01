Argentina dá título ao Brasil no vôlei O Brasil faturou seu 25º título sul-americano de Vôlei, neste sábado, em Lajes, com uma rodada de antecedência, graças à vitória da Argentina por 3 sets a 1 sobre a Venezuela, com parciais de 27/25, 26/24, 25/27 e 25/22. Com o resultado dessa partida, o Brasil fica com o título da competição mesmo se perder por 3 sets a 0 para os venezuelanos, neste domingo. Se isso acontecer, e a Argentina vencer o Paraguai pelo mesmo placar, os três times ficarão empatados com nove pontos, mas com vantagem verde-amarela nos set average (divisão dos sets ganhos pelos sets perdidos), primeiro critério de desempate.