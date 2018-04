Argentina disputa o ouro no futebol A seleção de futebol da Argentina já garantiu a medalha de prata no torneio olímpico masculino da modalidade ao ganhar, com facilidade, da Itália, por 3 a 0, em partida válida pelas semifinais, disputada nesta terça-feira. Os argentinos abriram a contagem aos 16 minutos do primeiro tempo, com Carlos Tevez. No segundo tempo, aos 24 minutos, Lucho Gonzalez ampliou e aos 39 minutos Mariano Gonzalez, que acabara de entrar, fez o terceiro. A Argentina decidirá a medalha de ouro neste sábado, contra o ganhador de Paraguai e Iraque.