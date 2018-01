Argentina e Austrália vencem triatlo O argentino radicado em Santos, Oscar Galindez e a australiana, Michellie Jones conquistaram neste domingo o pentacampeonato no 10º Triatlo Internacional de Santos, realizado na Praia do Boqueirão. Eles receberam além dos troféus e aplausos do público mais US$ 8 mil, cada. Galindez (Unimonte/Reebok), que também é pentacampeão pan-americano de triatlo, completou as provas de natação (1.500 metros), ciclismo (40 quilômteros) e pedestrianismo (10 quilômetros) em 1h54m22s, enquanto Michellie chegou em primeiro lugar, entre as mulheres com o tempo de 2 h09m22s. Ela que é bicampeã mundial e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Sidney, dedicou sua vitória ao povo santista. Por isso, após cruzar a linha de chegada, a triatleta voltou a correr entre as arquibancadas, e fez a festa junto com o público, jogado beijos. "Sempre fui muito bem recebida pelos santistas e estou muito feliz por vencer esta prova pela quinta vez: de 96 a 99 e agora em 2001", comentou Michellie, que já está pensando na próxima etapa do circuito mundial. Quanto a Galindez, considerou ótimo "vencer em casa" e está de olho na competição marcada para 26 de maio, em Florianópolis, uma seletiva para o Iron Man, do Havaí. Para ele, esta foi a prova mais difícil do Triatlo Internacional de Santos e, ao contrário do que sempre acontece, não foi o ciclismo que decidiu sua vitória e sim a corrida. "Tive um problema técnico com a bike, pela manhã, mas na hora da prova já estava resolvido, entretanto, não consegui desenvolver bem no ciclismo". Mesmo assim, Galindez chegou em segundo lugar na prova. O campeão de Santos, depois de sair não muito distante dos líderes da natação, em 13º lugar, fez um ciclismo forte passando para o 2º lugar atrás apenas do australiano Chris McCormack, mas poupou energia para a corrida. "Mostrei que com esta vitória que não sou bom só de pedal", enfatizou eufórico. O Triatlo Internacional de Santos reuniu cerca de 600 triatletas de nove países competindo embaixo de um forte calor, com mais de 35 graus, fato que chegou a prejudicar o desempenho do australiano Chris Mormack, que chegou em terceiro lugar, com o tempo de 1h58m03s e desmaiou ao cortar a linha de chegada. Em segundo lugar classificou-se o norte-americano Ken Glah, com 1h55m31s, que bateu o recorde da prova em 1995. Na ocasião ele conseguia a marca de 1h49m14s. O russo Alec Rukosouev chegou em quarto lugar com 1h58m26s e Alexandre Manzan, de Brasília, foi a presença brasileira no pódio, completando a prova com 1h58m03s. Entre as mulheres, o segundo lugar ficou com Sandra Soldan, que além de conseguir um bom resultado, foi pedida em casamento pelo namorado. "Estou feliz com o resultado e com a surpresa", comentou. Sandra que, como Fernanda Keller (A Rainha de Santos), é de Niterói e completou o triatlo em 2h10m25s. Sandra representou o Brasil em Sidney. O terceiro lugar entre as mulheres coube à canadense Carol Montegomery, vice-campeã mundial, com o tempo de 2h12m14s. A australiana Joane King classificou-se em quarto lugar com 2h16m22s. Outra brasileira que se destacou foi Carla Moreno que chegou em 5º lugar com a marca de 2h17m01s. O Triatlo foi uma realização da Latin Sports com organização da NA Promoções com direção geral de Núbio de Almeida.