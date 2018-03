Argentina é excluída da Liga Mundial A seleção masculina de vôlei da Argentina foi excluída da Liga Mundial 2003, segundo decisão anunciada nesta terça-feira pela Federação Internacional de Vôleibol (FIVB). O time argentino será substituído pela República Checa, no grupo que tem Japão, Grécia e França. O Conselho de Administração da Federação decidiu tomar essa decisão até que a equipe sul-americana, "se obrigue a respeitar a constituição, as regras e as decisões da FIVB e eleja um novo presidente que não esteja sob suspensão ou declarado inelegível?, diz o comunicado oficial, referindo-se à situação do presidente da Federação Argentina de Vôlei, Mario Goijman. A equipe argentina foi suspensa ainda de todos os torneios internacionais promovidos pela FIBV. Seus jogadores, no entanto, estão autorizados a continuar jogando nas ligas estrangeiros.