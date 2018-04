Argentina é o destaque do José Finkel A nadadora argentina Georgina Bardach foi o destaque do quarto dia do Troféu José Finkel, que está sendo disputado no Clube Internacional de Regatas, em Santos. Ela conseguiu bater o seu segundo recorde sul-americano na competição, ao vencer os 200 metros borboleta com o tempo de 2m10s73. Monique Ferreira fez 2m14s96 e levou a medalha de prata na prova deste sábado. Outro momento marcante do dia foi a final dos 200 metros borboleta masculino. Lucas Salatta, Kaio Marcio de Almeida e Gustavo Marinho travaram um apertado duelo e, independente do resultado da prova, o mais importante foi que os três conseguiram índice para o Mundial de Piscina Curta, que acontece outubro em Indianápolis (EUA). Mas quem levou a melhor no duelo foi Lucas Salatta, que venceu com o tempo de 1m56s87. "Senti que estava perdendo, mas no final encontrei um gás e vi que dava para ganhar", contou o medalhista de ouro. A prata ficou com Kaio Marcio de Almeida, que fez 1m57s66, e o bronze foi para Gustavo Marinho, com 1m57s21. As provas deste sábado foram disputadas sob chuva, ao contrário dos dias anteriores, sempre quentes e ensolarados em Santos. Mas isso não afastou o público, que viu Poliana Okimoto vencer a prova dos 1.500 metros livre, com o tempo 16m29s20. Nos 800 metros livre, o ouro foi para Armando Negreiros, que fez 7m54s01, e nos 50 metros peito, a vitória foi de Mariana Katsuno, com 32s63 - ambos registraram novo recorde do Troféu José Finkel.