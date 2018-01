Argentina e Rússia em vantagem na Copa Davis A Argentina ficou mais perto da classificação para as semifinais da Copa Davis, ao vencer o jogo de duplas contra a Croácia, atual campeã da competição. Também neste sábado, a Rússia sofreu derrota para a França, mas continua liderando o confronto. Argentinos e russos estão ganhando por 2 a 1 e tentam definir a vitória neste domingo, nos jogos de simples. Em Zagreb, os argentinos David Nalbandian e Jose Acasuso venceram Ivan Ljubicic e Marin Cilic por 3 sets a 1 (6/4, 6/2, 3/6 e 6/4). A Croácia está jogando desfalcada de Mario Ancic, número 2 do país, que sentiu dores nas costas e não pôde jogar. Ljubicic, que acumula o cargo de capitão da equipe, terá agora de evitar a vitória argentina no primeiro jogo deste domingo, contra David Nalbandian. A segunda partida opõe Agustín Calleri e Marin Cilic. O vencedor do duelo enfrenta nas semifinais a Austrália, que já eliminou a Bielo-Rússia. Em Pau, a França conseguiu evitar a eliminação para a Rússia já neste sábado. Depois de duas derrotas na sexta-feira, os franceses venceram nas duplas, com Arnaud Clement e Michael Llodra. Eles fizeram 3 sets a 2 em Dmitry Tursunov e Mikhail Youzhny, com parciais de 6/3, 6/3, 6/7 (3/7), 5/7 e 6/2. Neste domingo, dois jogos de simples estão programados na cidade francesa de Pau: Richard Gasquet (FRA) x Nikolay Davydenko (RUS) e Arnaud Clement (FRA) x Marat Safin (RUS). Quem vencer entre Rússia e França vai enfrentar o melhor do confronto Estados Unidos x Chile.