Argentina goleia e vai à semifinal A seleção da Argentina confirmou o favoritismo ao golear a Costa Rica por 4 a 0 neste sábado, na cidade de Patras, e se classificou para a semifinal do torneio olímpico de futebol masculino. Como era esperado, os argentinos não encontraram dificuldades e venceram sem problemas. A Argentina abriu a contagem com Delgado, aos 24 minutos do primeiro, mas o grande nome do jogo foi o atacante Carlos Tevez, que fez três: aos 43 do primeiro tempo e, depois, aos 39 e aos 40 do segundo. Na semifinal, terça-feira, a Argentina vai enfrentar a Itália, que um pouco antes venceu Mali, na prorrogação, por 1 a 0.