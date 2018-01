Argentina lutará pelo quinto lugar no Pan-Americano do Rio O secretário de Esportes da Argentina, o ex-jogador de futebol Claudio Morresi, disse nesta quarta-feira que seu país lutará pela quinta posição no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em julho. O Pan-Americano, que terá cerca de 5.500 atletas de 42 países, classificará para os Jogos Olímpicos de Pequim os campeões de hóquei sobre grama, handebol, pólo aquático, triatlo, tênis de mesa, maratona aquática, nado sincronizado, ginástica rítmica e badminton. Também terão vaga na Olimpíada os campeões do pentatlo, equitação e para as 15 especialidades do tiro. A Argentina tentará superar o sétimo lugar que obteve nos Jogos de Santo Domingo, em 2003, onde conquistou 16 medalhas de ouro. Entretanto, Morresi reconheceu que a competição no Rio será difícil e que os argentinos não terão condições de brigar com os favoritos Estados Unidos, Cuba, Canadá e Brasil pelas primeiras posições. "Nossa tentativa será pelo quinto lugar, com Venezuela, México e Colômbia", disse Morresi em uma entrevista publicada pelo diário Olé. "Estados Unidos e Cuba estão um escalão acima. O Brasil vai tirar muitas medalhas do Canadá e pode lutar pelo segundo lugar", acrescentou. Entre os destaques argentinos estão a seleção feminina de hóquei sobre grama, o representante do salto com vara Germán Chiaraviglio, os ciclistas Juan Curuchet e Walter Pérez e a nadadora Georgina Bardach. A Argentina planeja ter 450 atletas no Pan.