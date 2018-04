Argentina terá testes da MotoGP antes de prova em 2014 Após ficar de fora do calendário de 2013, a Argentina voltará a receber os pilotos da MotoGP. Ainda neste ano, o país sediará cinco dias de testes para as equipes, entre 1.º e 5 de julho, antes de voltar a fazer parte oficialmente do campeonato em 2014. Os testes foram anunciados nesta quarta-feira e são resultado do fim de um impasse entre o país e a categoria.