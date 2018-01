Argentina vence a Croácia e vai à semifinal da Davis Fora de casa, a Argentina desbancou a campeã Croácia. Neste domingo, em Zagreb, Juan Ignacio Chela derrotou Sasa Tuksar por 3 a 1, com parciais de 3/6, 6/4, 7/6 e 7/6, e garantiu a vitória dos argentinos por 3 a 2 nas quartas-de-final da Copa Davis. Com a vitória, a Argentina disputará pelo segundo ano seguido as semifinais da Copa Davis, torneio que nunca venceu. A adversária dos argentinos será a Austrália, que derrotou a Bielo-Rússia por 5 a 0. As partidas acontecem em setembro, em Buenos Aires.