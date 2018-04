Argentina vence mais uma no futebol Mesmo sem jogar seu melhor futebol, a Argentina venceu a Austrália por 1 a 0, pelo torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Atenas. Já classificados, os argentinos ratificaram a primeira posição do Grupo C. O único gol da partida foi marcado aos 8 minutos do primeiro tempo por D`Alessandro. A Argentina fechou a primeira fase com três vitórias, nove gols feitos e nenhum sofrido. Os australianos também se classificaram, em segundo lugar, com quatro pontos.