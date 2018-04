Argentinas estão fora da final no tênis As argentinas Paola Suárez e Patricia Tarabini foram derrotadas, nesta sexta-feira, pelas chinesas Ting Li e Tian Tian, mas semifinais do torneio olímpico de tênis para duplas femininas. As parciais foram de 6/4, 2/6 e 9/7. As chinesas aguardam as vencedoras da outra semifinal, formada pelas espanholas Conchita Martínez e Virginia Ruano Pascual contra as japonesas Shinobu Asagoe e Ai Sugiyama.