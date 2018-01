Argentino é campeão da Volta de SP O argentino Jorge Giacinti conquistou neste domingo o título da Volta Ciclística de São Paulo. O melhor brasileiro foi Pedro Autran, que ficou em terceiro lugar, atrás do também argentino Matias Médici. O vencedor da última etapa, que teve 46 quilômetros, entre Jundiaí e São Paulo, foi o italiano Alberto Curtolo. Dos 131 ciclistas que largaram no dia 16, 90 completaram neste domingo os 1.129 quilômetros da Volta. A 2ª edição da prova teve como sedes São Paulo, São José dos Campos, Atibaia, São Carlos, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Campinas. E Giacinti completou o percurso em 27h19m56. "O resultado é muito gratificante. Abri mão de muita coisa, nem tive Natal direito. E o melhor é que terminei muito perto dos dois argentinos", disse Pedro Autran, que tem 23 anos e foi o melhor brasileiro na prova.