Argentino é o novo líder da Volta Ciclística de São Paulo A Volta Ciclística de São Paulo tem novo líder, Sebastian Cancio. O argentino da Nossa Caixa/Sundown/São Caetano ficou com a terceira posição na etapa de Contra-Relógio, nesta quinta-feira, em São José do Rio Preto, e assumiu a liderança na classificação geral da principal prova da América Latina. Até a etapa desta quinta, a camiseta laranja do líder era do uruguaio Hector Figueira, companheiro de equipe de Cancio, que caiu para sexto na classificação geral. O também argentino Matias Médice (DataRo/Pinarello/Blumenau) foi o vencedor da sexta etapa da Volta, completando o percurso de 13 km em 12m42s192. A segunda posição ficou com Marcos Novello (Memorial/Santos). A Volta Ciclística de São Paulo segue nesta sexta-feira com mais 209 km entre as cidades de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. No Contra-Relógio, os ciclistas largam individualmente de acordo com a sua classificação na prova. Médice, especialista neste tipo de etapa, foi o vice-campeão da última edição da Volta, sendo superado apenas pelo seu compatriota Jorge Giacinti. A competição, que reúne 127 ciclistas de seis países, segue até domingo, quando os ciclistas voltam à capital paulista.