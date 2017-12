Argentino nocauteia rival e até juiz A paciência parece não ser virtude do pugilista argentino Leonardo Amitrano. Quando mandou à lona o compatriota Hernán Valenzuela, em luta entre leves, mal pôde esperar para comemorar a vitória. Irritado com a demora no início da contagem protetora, não se conteve: desferiu cinco golpes certeiros ? três no rosto ? e nocauteou o juiz, diante de incrédula platéia na província de San Luis, na Argentina. Logo após o banho, o ?demolidor? foi detido pela polícia.